Zur bevorstehenden Europa-Wahl: Unsere EU, unsere Aufgabe

Wie sehr liegt uns unsere Demokratie am Herzen? In vier Wochen werden wir es wissen. Dann ist Wahltag in Europa. Es droht ein Rechtsruck. Das ist eine große Gefahr. Kommt er, so wie von vielen befürchtet, könnte er das ins Wanken bringen, wofür die Europäische Union steht: Stabilität, Sicherheit, Frieden.



Daher ist es wichtiger denn je, dass Demokraten auch auf europäischer Ebene von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und verhindern, dass die Gegner der EU im Parlament zu stark werden und wichtige Entwicklungen blockieren. Die Europawahl ist weder ein Testlauf für innenpolitische...