Zum Start in Pilzsaison: Schon 179 Anrufe beim Giftnotruf in München

Mancher zieht im Herbst los in den Wald zum Pilzesammeln. Doch was auf dem Teller landet, bekommt nicht immer gut: Das Hobby birgt Gefahren. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die Pilzsaison bringt auch Gefahren. Schon jetzt habe es 179 Anrufe beim Giftnotruf München wegen Verdacht auf Pilzvergiftung gegeben, warnte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).









„Aufgrund der bisherigen feuchtwarmen Witterung wachsen schon seit einigen Wochen mehr Pilze als in den vorangegangenen Jahren“, sagte die Ministerin. Sie mahnte zur Vorsicht beim eigenständigen Sammeln. „Es gibt in Bayern rund 100 gesundheitsschädliche Pilzarten – eine Reihe von ihnen wird sogar als tödlich giftig eingestuft“, sagte die Ministerin. „Selbst für erfahrene Sammler kann es schwer sein, giftige von ungiftigen Pilzen zu unterscheiden. Auch auf Pilz-Erkennungs-Apps sollte sich niemand verlassen.“





Richtige Aufbewahrung





Wer Pilze für die Zubereitung zu Hause sammele, müsse unbedingt auch auf die richtige Lagerung achten. „Pilze sollten kühl und luftig aufbewahrt werden, um zu vermeiden, dass sie verderben oder giftige Substanzen entwickeln. Keinesfalls sollten Pilze in Plastiktüten gelagert werden“, erläuterte Gerlach.



Das könnte Sie auch interessieren: Steinpilze, Pfifferlinge & Co.: Profi gibt Tipps, wo man im Bayerwald viele Schwammerl findet



Wer nach einer Pilzmahlzeit unter Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen oder anderen Symptomen leide, solle umgehend den Giftnotruf München als bayernweiten Ansprechpartner verständigen – oder in schweren Fällen den Rettungsdienst.

„Auf keinen Fall sollte man versuchen, die Symptome selbst mit Medikamenten oder Hausmitteln zu behandeln. Das könnte eine Vergiftung sogar noch verschlimmern.“





Einschätzung von Experten einholen





Den Rat von Experten können sich Pilzsammler über die Homepage der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft einholen. Dort findet sich eine Liste geprüfter Pilzberater und Pilzsachverständiger in Bayern.



Diese ehrenamtlich tätigen Pilzexperten führen Pilzkorbkontrollen durch und informieren auch über Pilzarten und Pilzvergiftungen. Auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) findet sich zudem eine bundesweite Liste von Pilzsachverständigen, die weiterhelfen können.

– dpa