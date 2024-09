Zum Schulstart wird es herbstlich im Freistaat

Der Sommer verabschiedet sich aus Bayern. Mit dem Start der Woche wird es nun kalt und nass. Die Wetteraussichten.

Mit dem Schulstart kommt auch das herbstliche Wetter nach Bayern. Ab dem Mittag ziehen voraussichtlich Regen und kurze Gewitter von Westen über den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu könne es mit 17 bis 21 Grad deutlich kühler werden. In der Nacht sollen die Temperaturen dann auf bis zu 11 Grad abkühlen.

Am Dienstag ziehen die Wolken allmählich nach Südosten ab und der Regen lasse nach, so die DWD-Meteorologen. Dazu werden maximal 16 Grad im Frankenwald und bis zu 21 Grad an der Donau erwartet. Auf dichte Wolken und verbreitetet Regen müssen sich die Menschen dann am Mittwoch erneut einstellen. In der Nacht sinke zudem die Schneefallgrenze in den Alpen auf rund 1500 Meter, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:240909-930-227032/1