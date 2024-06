Zum Katholikentag: Raus aus dem Abseits

Der Veranstaltungsort für den 103. Katholikentag ist treffend gewählt: Erfurt, eine Stadt in einem Bundesland, in dem nur sieben Prozent katholisch sind. Eine Diaspora. So könnte bald die Situation der Katholiken in ganz Deutschland aussehen – eine Minderheit in einer überwiegend religionslosen Bevölkerung. Nicht einmal mehr auf dem Papier Kirchenmitglied. Der Kirche laufen die Gläubigen davon. Das mag auch in Veränderungen unserer Zeit wurzeln. Es liegt aber zum Großteil daran, dass sich die Kirche durch ihr Handeln selbst ins Abseits stellt.



Dazu gehört der Umgang mit sexueller Gewalt...