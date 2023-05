20. Jubiläum: LaBrassBanda kommt zum Internationalen Volksmusiktag

Das historische Klostergelände in Aldersbach im Landkreis Passau bietet dem Internationalen Volksmusiktag wieder eine Bühne. −Foto: mgb

Der Internationale Volksmusiktag kommt heuer in einer Jubiläumsausgabe daher – vor 20 Jahren fand das Fest, das sich am 10. September wieder über das Klostergelände in Aldersbach (Lkr. Passau) ausbreiten wird, zum ersten Mal statt. Mit dabei ist auch LaBrassBanda.









Grund genug, wieder groß aufzuspielen, zu tanzen und zu singen – und dabei gemeinsam, eine gute Zeit zu haben.





Gruppen aus der Region können sich anmelden





Wer nicht nur als Besucher mit von der Partie sein will, sondern einem breiten Publikum seine Musik- oder Tanzeinlagen präsentieren möchte, kann sich und seine Gruppe noch bis Ende Juni entweder per Mail an info-mie@mgbayern.de oder telefonisch unter der 0851 802 202 anmelden. Dabei aber bitte den Gruppennamen und die genaue Besetzung angeben – auch ein Gruppenbild in möglichst hoher Auflösung darf nicht fehlen. Schließlich werden die Protagonisten des Internationalen Volksmusiktags im Vorfeld in den Zeitungen und Online-Kanälen der Mediengruppe Bayern umfassend vorgestellt. Das gilt übrigens auch für die vielen Standbetreiber, die sich auf dem Handwerker- und Bauernmarkt präsentieren. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm gibt es auch unter www.menschen-in-europa.de.





Festzelt und viele Naturspielorte





Nach einer wetterbedingten Absage der Veranstaltung im vergangenen Jahr dürfen sich Freunde des Brauchtums heuer wieder auf ein volles Programm freuen, wenn ab 11 Uhr im Festzelt, auf der Seebühne, im Rosengarten und bei vielen weiteren Naturspielorten internationale Traditionen gefeiert werden. Die Veranstaltung findet übrigens auch bei unbeständigem Wetter statt.



Als Ehrengast kommt außerdem die Kultband LaBrassBanda nach Aldersbach. Die Vorreiter moderner bayerischer Blasmusik sollten im vergangenen Jahr für ihre außergewöhnliche musikalische Laufbahn den MENSCHEN in EUROPA Award aus den Händen des Kabarettisten und Laudators Django Asül erhalten. Dies wird nun feierlich nachgeholt. Ebenso wie die Auszeichnung der ukrainischen Gruppe GERDAN rund um Inna Savchenko, auf die der ukrainische Generalkonsul Yuri Yarmilko eine Laudatio halten wird.



Egal ob als Musiker, Tänzer oder Besucher – seien auch Sie dieses Jahr mit dabei und erleben Sie, wie unterschiedlich und doch vertraut Traditionen auch weit über die Grenzen Bayerns hinaus sein können.