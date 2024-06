Zum Hochwasser in weiten Teilen Südbayerns: Es geht um Menschenleben

Die Hochwasserkatastrophe, die über die Menschen in weiten Teilen Bayers hereingebrochen ist, hat viele ins Mark getroffen. Das Schlimmste daran: Mindestens ein Mensch hat sein Leben verloren. Ein Feuerwehrmann, der andere vor den Fluten retten wollte. Die Trauer darüber lässt vieles in den Hintergrund treten – auch die immensen Sachschäden.



Was diese Flutkatastrophe zeigt: Zwar gab es in den Tagen zuvor regelmäßig Warnungen vor Starkregen und Überschwemmungen. Viele haben ihr Hab und Gut entsprechend geschützt. Doch vom Ausmaß der Wassermassen, das sich erst in den Mittagsstunden des...