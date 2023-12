Zugverkehr in Bayern weiter eingeschränkt

Schneemassen und Eis sorgten am Wochenende in Süddeutschland für Verkehrschaos und Stromausfälle. Auch am Montag waren die Auswirkungen noch deutlich spürbar - und ein Ende des Ausnahmezustands war noch nicht in Sicht.

Die starken Schneefälle in Bayern vom ersten Adventswochenende wirken nach - und zwar wohl noch länger. Bis zur Wochenmitte erwartet die Deutsche Bahn (DB) weiter Beeinträchtigungen in Bayern. Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben.

Der starke Schneefall am Wochenende hatte in großen Teilen Süddeutschlands den Bahnverkehr lahmgelegt. Bäume blockierten Gleise, vereiste Oberleitungen und eingeschneite Züge verhinderten Fahrten. Wann alle Strecken wieder befahrbar sind, war zunächst nicht absehbar.

„Vielerorts waren Oberleitungen stromlos oder Stromabnehmer haben sich unter der Schneelast gesenkt. Die länger andauernde unterbrochene Energieversorgung bei kaltem Wetter führte dazu, dass Fahrzeuge teilweise nicht mehr aktiviert werden können und abgeschleppt werden müssen“, teilte die DB mit. „DB-Teams vor Ort prüfen, welche Fahrzeuge noch fahren können.“

Wie die DB Ende November mitgeteilt hatte, besitzt sie in Bayern nur 13 „bahneigene Räumfahrzeuge“ - bei 9800 Streckenkilometern in der Region Süd. „Dazu kommen sieben Fahrzeuge der leichten Schneeräumtechnik - vier Multifunktionale Instandhaltungsfahrzeuge für die Schieneninfrastruktur und drei Gleisarbeitsfahrzeuge“.

Auch am Montag mussten sich Reisende und Pendler daher auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wann die S-Bahn in und um München, auf die tausende Berufspendler angewiesen sind, wieder regulär fahren kann, konnte die DB zunächst nicht sagen. Bis zur Wochenmitte wurden noch „starke Beeinträchtigungen“ vorausgesagt.

Die Trambahnen waren am Morgen noch stillgelegt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) berichtete. Die U-Bahnen und Busse seien im Einsatz. Die MVG erwartete jedoch unregelmäßigen Betrieb.

Starke Einschränkungen gab es auch weiterhin im Regional- und Fernverkehr: Nach dem Wintereinbruch war der Münchner Hauptbahnhof auch am Montag nur stark eingeschränkt im Betrieb. Die Länderbahn meldete, der Verkehr auf ihren Strecken in Niederbayern habe „mit Behinderungen“ wieder aufgenommen werden können.

Im Bereich der Bayerischen Regiobahn (BRB) war der Verkehr auch am Montag weitestgehend eingeschränkt. Auf einigen Stecken sei inzwischen ein Pendelverkehr eingerichtet, der aber nicht nach Fahrplan fahre. Auch am Dienstag sei mit Einschränkungen zu rechnen, sagte eine Sprecherin.

Die DB erwartete eine hohe Auslastung der Züge und riet dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Die Bundespolizei teilte am Montag mit, dass sie am Vortag bei der Räumung zweier ICE am Münchner Hauptbahnhof habe helfen müssen, weil die Züge wegen Überfüllung nicht hätten losfahren können.

Das Chaos bei der Bahn nahmen die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn zum Anlass, Alarm zu schlagen. Sie forderten Konsequenzen für die Wintertauglichkeit der Bahn. Der EVG-Vorsitzende Martin Burkert sagte der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag), die deutsche Schienen-Infrastruktur sei „in weiten Teilen marode“. Es müsse große Investitionen nach dem Vorbild von Ländern wie Österreich geben.

Der Bundesvorsitzende vom Fahrgastverband Pro Bahn, Detlev Neuß, sagte der Zeitung, der Bahnverkehr sei „nach jahrzehntelanger Sparpolitik nur noch auf Kante genäht“. Eines der vielen Probleme sei, dass die Bahn aus Kostengründen bis in die jüngste Vergangenheit immer mehr Gleise als Abstellmöglichkeiten zurückgebaut habe und nun ganze Züge direkt in den Bahnhöfen abgestellt werden müssten, wenn sie ihr Ziel nicht mehr ansteuern könnten. „Durch die verstopften Bahnhöfe wird der Bahnverkehr noch schneller blockiert und kommt großflächig zum Erliegen.“

Doch nicht nur auf die Bahn hatten die Schneemassen Auswirkungen: Allein in München rückte die Feuerwehr am Wochenende 785 Mal aus, wie es in einer ersten Bilanz vom Montag hieß. Dafür seien die Fahrzeuge sogar mit Schneeketten ausgerüstet worden.

Entwurzelte Bäume, beschädigte Oberleitungen und von der Straße abgekommene Fahrzeuge hielten die Einsatzkräfte in Schach. Glücklicherweise wurden laut den Angaben keine Menschen von herabfallenden Bäumen oder Ästen verletzt. Neben all der Arbeit bekamen die Einsatzkräfte auch Stärkung: Münchner Bürger bedankten sich oftmals „mit weihnachtlichem Gebäck, Getränken oder auch einer einfachen Geste der Dankbarkeit“, wie es in der Mitteilung der Feuerwehr hieß.

Die Bayerische Schlösserverwaltung warnte vor „Schneebruchgefahr“ im Englischen Garten in München und davor, bewaldete Gebiete dort zu betreten, wo Bäume unter der Schneelast umstürzen oder Äste abbrechen könnten. Einige Parks sollten noch bis Dienstag gesperrt bleiben, darunter der Schlosspark Nymphenburg. Gleiches galt auch für die Tier-Freigelände des Nationalparks Bayerischer Wald in Neuschönau und Ludwigsthal.

Auch die städtischen Friedhöfe in München blieben „bis auf Weiteres“ geschlossen. Am Waldfriedhof konnten am Montag nicht einmal Bestattungen stattfinden, wie das Gesundheitsreferat mitteilte.

In den Landkreisen Starnberg und Mühldorf am Inn blieben am Montag viele Schulen geschlossen. Teilweise sollte Distanzunterricht angeboten werden. Auch in Augsburg sollten 20 Schulen vorläufig ganz oder teilweise gesperrt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Grund seien die Schneemassen, die auf den Dächern der Gebäude lasteten. Nach dem Abtauen des Schnees müssten die Gebäude auf ihre Statik hin überprüft werden.

Am Münchner Flughafen war nach einer Sperrung am Samstag der Flugbetrieb am Sonntag teilweise wieder angelaufen. Auch dort sei aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, sagte ein Sprecher am Montag. „Wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt, lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen.“

Die Stromversorgung im Freistaat war nach Angaben eines Bayernwerk-Sprechers am Montag nach zahlreichen Stromausfällen in Ober- und Ostbayern am Wochenende wieder stabil. Es gebe nur noch „vereinzelte Ausfälle“, sagte er. Es könnten aber immer wieder welche dazukommen, wenn Bäume auf die Leitungen fallen würden. Man sei nun dabei, die zahlreichen Schäden zu reparieren. Wie groß diese seien und was das koste, sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:231204-99-175552/4