Zugunfall bei Reichertshausen: Strecke auch am Sonntag nur eingleisig befahrbar

Warum ein Regionalzug am Bahnhof Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen) einen ICE streifen konnte, ist auch am Sonntag noch unklar. Die Bahnstrecke München - Ingolstadt ist zwar wieder frei, aber nur eingleisig befahrbar. Es gibt Einschränkungen und Ausfälle.









„Liebe Fahrgäste, aufgrund einer Störung an der Strecke im Bereich Reichertshausen kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es besteht derzeit ein eingleisiger Betrieb. Rechnen Sie bitte noch mit geringen Verzögerungen . Auch sind vereinzelt kurzfristige Zugausfälle möglich“, teilt die Bahn am Sonntagvormittag mit.



In einer Mitteilung in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es noch geheißen, die Streck sei wieder „uneingeschränkt befahrbar“.





Unfall am Freitagnachmittag





Die Züge waren am Freitagnachmittag auf halber Strecke zwischen München und Ingolstadt an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) seitlich zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden dabei leicht verletzt.



Ob ein technischer Defekt oder ein menschlicher Fehler den Unfall verursacht hat, sei noch unklar. Bei den Ermittlungen wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr würden der Fahrdienstleiter und die beiden Triebfahrzeugführer als Zeugen geführt, sagte eine Polizeisprecherin.

