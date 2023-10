Für die Passagiere, die am vergangenen Samstagabend mit dem Zug von München nach Passau unterwegs waren, war in Plattling (Lkr. Deggendorf) Endstation. Ein Schienenersatzverkehr konnte kurzfristig nicht eingerichtet werden, bestätigte die Bahn. Die gestrandeten Fahrgäste mussten schauen, wie sie an ihr Ziel kommen.