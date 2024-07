Zug stößt mit Auto von vierköpfiger Familie zusammen

An einem Bahnübergang in einer beliebten Urlaubsregion in Oberbayern erfasst ein Zug ein Auto mit einer Familie. Die Polizei meldet mehrere Verletzte.

Ein Zug hat im oberbayerischen Schliersee ein mit einer vierköpfigen Familie besetztes Auto erfasst und von einem Bahnübergang weggeschleudert. Nach ersten Erkenntnissen seien die Insassen des Wagens offenbar leicht bis mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Das Auto habe sich überschlagen und sei in einem Bach gelandet. Die Familie sei inzwischen aber nicht mehr in dem Unfallwagen. Ob auch Fahrgäste im Zug verletzt wurden, blieb zunächst unklar.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einem Bahnübergang in der Nähe eines Campingplatzes in der beliebten Ausflugs- und Urlaubsregion. Neben der Polizei waren demnach auch Rettungsdienst und Feuerwehr am Unfallort im Einsatz.

