Zug-Notbremsung: Polizeibekannter Mann läuft auf Gleisen

Auf den Gleisen laufend hat ein polizeibekannter Mann in München eine Notbremsung eines Zuges ausgelöst. Der Lokführer habe den 48-Jährigen am Montag auf der Strecke vor ihm gesehen und einen Achtungspfiff abgegeben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Daraufhin setzte sich der Mann in das Nebengleis. Nur einen Meter hinter dem vorherigen Standort des Mannes blieb der Regionalzug stehen. Verletzt wurde niemand.

Warum er zwischen und auf den Gleisen lief, konnte der 48-Jährige nicht schlüssig erklären, wie es weiter hieß. Weil er Symptome von hohem Drogenkonsum zeigte, kam er in eine Intensivstation, wie ein Polizeisprecher sagte. Den 48-Jährigen erwarten eine Blutentnahme und ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zudem verstieß er unter anderem auch gegen seine Führungsaufsicht.

