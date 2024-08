Zug erfasst Auto an Bahnübergang

Eine Regionalbahn stößt an einem Bahnübergang im Ostallgäu gegen ein Auto. Rettungskräfte müssen den verletzten Fahrer aus dem Wagen bergen.

Ein Regionalzug hat an einem Bahnübergang im Allgäu ein Auto erfasst. Der Fahrer des Wagens sei bei dem Unfall in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) nahe dem Bahnhof Leuterschach verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte waren am Nachmittag dabei, den Mann aus dem Auto zu bergen.

Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher am Nachmittag vorerst nichts sagen. Unter den etwa 60 Fahrgästen des Regionalzugs wurden demnach zunächst keine Verletzten gemeldet.

Die Bahnstrecke zwischen Kaufbeuren und Füssen wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

