Züge in Bayern fahren trotz Unwetter planmäßig

Der Bahnverkehr ist in Bayern zum Weihnachtswochenende trotz Unwetter normal angelaufen. Es habe keine größeren Beeinträchtigungen gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. Regional- und Fernverkehr fahren demnach planmäßig. Laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes soll es am Wochenende weiter stürmisch in Bayern bleiben, teilweise mit Orkanböen auf den höchsten Gipfeln.

Insbesondere am Münchner Hauptbahnhof komme es zu einem hohen Reiseaufkommen. Das sei „für Weihnachten erwartbar“, sagte der Sprecher. Aufgrund der anstehenden Feiertage seien auch Fernverkehrszüge im Freistaat stark ausgelastet.

Die Deutsche Bahn hat den Angaben zufolge seit Donnerstag und bis Neujahr 60 zusätzliche Züge im Einsatz. Sie fahren auf stark nachgefragten Strecken wie zum Beispiel der Strecke Köln-Frankfurt-Stuttgart-München. Auch für die Woche zwischen den Jahren rechnet die DB mit einer gleichmäßig verteilten hohen Nachfrage. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat bis zum 7. Januar eine Streikpause angekündigt.

