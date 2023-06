Zu teuer: Barça-Präsident schließt Kimmich-Wechsel aus

Joshua Kimmich - Deutschlands Joshua Kimmich nach dem Spiel. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Der FC Barcelona hat einen Transfer von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ausgeschlossen. «Aus wirtschaftlichen Gründen» habe man einen Wechsel des Profis vom FC Bayern München «nicht in Betracht gezogen», sagte Barça-Präsident Joan Laporta in einem Interview des katalanischen TV-Senders TV3. Das Gleiche gelte für Martín Zubimendi vom Liga-Rivalen Real Sociedad. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets sollen die Katalanen auch am 24-Jährigen interessiert gewesen sein.

Zuletzt hatte es zwischen den Bayern und Barça Irritationen wegen Kimmich gegeben. Barça-Trainer Xavi hatte den 28-Jährigen öffentlich als «Spitzenspieler» gelobt und gesagt, dass es Verhandlungen mit den Münchnern geben müsse, sollte sich eine Tür öffnen. Daraufhin äußerte Bayern-Präsident Herbert Hainer Unverständnis über die öffentlichen Abwerbeversuche.

