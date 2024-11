Zu Razzien wegen Hass im Intenet: Hass hat Folgen

Das Internet vergisst nichts. Umso erstaunlicher ist, dass dafür bei vielen das Bewusstsein fehlt. Viele Menschen gehen mit dem Netz um, als sei es eine Müllhalde, auf der sie ihren Frust, ihren Hass, ihre Verachtung für andere in schlimmsten Worten mal ebenso abladen können. Kommt ja dann eh weg, wird zugedeckt. Hauptsache ausgekotzt. Als wäre das Geschriebene beim Zuklappen des Laptops verschwunden. Nein, dem ist nicht so. Selbst das, was schnell wieder gelöscht wird, hat oft irgendwer zuvor gespeichert, fotografiert.



Eigentlich müsste es also im Internet besonders anständig zugehen....