Zu hoher Laktosegehalt in Frozen Yogurt Waldfrucht

Warenrückruf

Die Firma ZueggCom GmbH hat Frozen Yogurt Waldfrucht zurückgerufen. Das Produkt sei als laktosefrei deklariert, bei einer Qualitätskontrolle sei aber festgestellt worden, dass der Laktosegehalt über dem zulässigen Grenzwert liege, teilte das Unternehmen mit. Dies könne bei Menschen mit einer Laktoseintoleranz zu gesundheitlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall führen. Betroffen sei die Chargennummer L021221. Die Firma bittet alle Kunden, die das Produkt in 300g/500ml-Bechern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.01.2024 gekauft haben, dieses nicht zu verzehren und in die Verkaufsstelle zurückzubringen. Das Portal Lebensmittelwarnung.de des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlichte den Hinweis am Freitag. Betroffen sind demnach die Bundesländer Sachsen, Berlin und Bayern.

