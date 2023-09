Zu enge Straße: Bus streift Autos, Zaun und Laterne

Polizei - Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Scheinbar unbeeindruckt von einer zu engen Straße hat ein Busfahrer in Oberbayern Autos, einen Zaun und eine Laterne gestreift - und ist weitergefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 36 Jahre alte Busfahrer in Zolling (Landkreis Freising) durch die Straße und beschädigte dabei die Fahrzeuge, den Zaun sowie die Laterne. Am Ende blieb der Mann den Angaben zufolge kurz stehen, begutachtete seinen Bus und fuhr dann weiter.

Eine Streife ermittelte den Busfahrer am Donnerstag durch zurückgelassene Spuren und Zeugenaussagen schnell. Der Mann hatte den Schaden seinem Busunternehmen mitgeteilt. Bei der Polizei hingegen hatte er sich nicht gemeldet. Es entstand ein Schaden von 12 000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

