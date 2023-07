Zoll nimmt Münchner Flugpassagier vier Luxusuhren für 350.000 Euro ab

Eine der vier Luxusuhren, die der Zoll am Flughafen München beschlagnahmte. Zusammen haben die Uhren einen Wert von rund 350.000 Euro. −Foto: Zoll

Der Zoll hat einem 43-jährigen Passagier am Flughafen München insgesamt vier Luxusuhren im Wert von 350.000 Euro abgenommen. Grund: Steuerhinterziehung.









Den Beamten war bei der Kontrolle zuerst eine teure Uhr am Handgelenk aufgefallen, wie das Hauptzollamt München am Freitag mitteilte. In der Jacke fanden sie anschließend drei weitere Luxusuhren. „Nur für einen Teil der Uhren konnten Kaufunterlagen aufgefunden werden. Die Unterlagen zeigen, dass diese Uhren vor einigen Jahren in Japan und im Jahr 2022 in Basel erworben wurden“, so Marie Müller, Sprecherin des Hauptzollamts München. Um welche Uhrenmarken es sich handelte, dürfe sie nicht mitteilen, sagt sie. Die teuerste der vier Uhren koste aber im Handel um die 100.000 Euro.



Verzollungsnachweise konnte der Reisende nicht beibringen. Daraufhin wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Uhren sichergestellt. Der Mann war aus dem Libanon eingereist, seine Nationalität teilte der Zoll ebenfalls nicht mit. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt München





Darum wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet





Das Steuerstrafverfahren beruht darauf, dass der 43-Jährige für die Uhren Einfuhrumsatzsteuer hätte zahlen müssen. Diese wollte sich der Mann offensichtlich sparen. Die Einfuhrumsatzsteuer entspricht mit einem Satz von 19 Prozent der bei Käufen im Inland fälligen Mehrwertsteuer.



Auch im Urlaub zu Spottpreisen gekaufte Fälschungen von Luxusuhren können bei der Einreise Probleme bereiten. Zwar sei der Kauf von Fake-Produkten nicht verboten. Aber sie riefen bei der Rückkehr nach Deutschland womöglich den Zoll auf den Plan, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.





Vier gefälschte Uhren wären kein Problem gewesen – außer es ist vier Mal dasselbe Modell





Die Münchner Zollsprecherin verweist darauf, dass man bei der Einreise von außerhalb der EU einen Warenfreiwert von 430 Euro hat. Hätte der oben genannte Reisende „auf bayerisch gesagt, ein Glump dabeigehabt“, hätte er auch mit vier Uhren diesen Wert nicht überschritten.



Aber: Wäre es vier mal dasselbe Modell gewesen, sei das nicht mehr für den eigenen Gebrauch. Dann müsse man seitens des Zolls davon ausgehen, dass die Person damit Handel betreiben will – und das seit dann verboten.





Erst kürzlich zwei spektakuläre Luxusuhren-Diebstähle in München und Landshut





Zwei Luxusuhren-Diebstähle in Bayern sorgten erst vor kurzem für Schlagzeilen: Ende Juni ist einem Fußgänger in München von einem bislang Unbekannten eine Luxus-Armbanduhr im Wert von 140.000 Euro vom Handgelenk gestohlen worden. Der Täter flüchtete mit einem Komplizen auf einem Motorroller.



In einem Landshuter Juwelier-Geschäft ließ sich Anfang Juni ein Unbekannter von einer Angestellten teure Uhren zeigen. In einem unbeobachteten Moment verschwand er mit einer Rolex im Wert von 16.000 Euro.

