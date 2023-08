Zoll findet 70 Springmesser in Paket - Zahlreiche Springmesser liegen auf einem Tisch. - Foto: -/Hauptzollamt Nürnberg/dpa

Zollbeamte haben in einem Paket in Nürnberg 70 verbotene Springmesser gefunden. Die Messer seien bei einer Kontrolle in einem Verteilzentrum entdeckt worden, teilte das Hauptzollamt Nürnberg am Donnerstag mit. Wer das Paket mit Zielort in Osteuropa geschickt hatte und wer die Messer bekommen sollte, blieb zunächst unklar. Die Zollfahndung übernahm nach dem Fund in der vergangenen Woche die Ermittlungen. Die Messer wurden sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:230817-99-866034/3