Ein 31-jähriger Zimmerer ist in Niederbayern von einem Gerüst gestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel der Mann am Mittwoch auf einer Baustelle in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) mehrere Meter tief auf den Boden. Der Verletzte sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut einer Polizeisprecherin bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

