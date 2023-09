Zimmerbrand in Oberbayern: Sechsstelliger Schaden

Feuerwehr - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit einem Leichtverletzten in Oberbayern ist ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach am Donnerstag im Zimmer einer der Wohnungen in Hohenpeißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ein Feuer aus. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Brand und verhinderten, dass die Flammen auf weitere Zimmer oder Wohnungen übergriffen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde ein Mensch den Angaben zufolge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Es liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor, sagte ein Sprecher.

