Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in München haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Frau gefunden. Reanimationsversuche blieben am Samstag erfolglos, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Feuerwehr. Bei der Toten handele es sich um die 78-jährige Bewohnerin der Wohnung, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

