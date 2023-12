In Güntersleben bei Würzburg ist in der Heiligen Nacht ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ein Anwohner hatte gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall gehört und Rauch entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie der Automat gesprengt wurde, war zunächst unklar, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilte. Erbeutet wurden Zigaretten und Bargeld, der Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

