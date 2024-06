Die Staatsregierung hat ein Exponat in einem staatlich finanzierten bayerischen Museum, dem Straubinger Nawareum, entfernen lassen. Nun steht die Frage im Raum: War die Aussage des Exponats falsch? Oder hat der Regierung in Zeiten einer in Bayern kontrovers geführten politischen Diskussion die mit dem Exponat verbundene Aussage nicht gepasst?