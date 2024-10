Zellenbrand in Würzburger JVA – Häftling schwer verletzt

In einer Justizvollzugsanstalt in Würzburg kommt es zu einem Brand in einer Zelle, ein Insasse und auch Justizbeamte werden verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, wird nun ermittelt.

In der Justizvollzugsanstalt Würzburg ist es am Mittwochabend zu einem Zellenbrand gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Ein Häftling erlitt schwere Verletzungen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Justizmitarbeiter zogen sich demnach leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt.

Der Notruf ging gegen 18.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hintergründe und ein mögliches Motiv sind derzeit noch unklar.

