Zelle in JVA brennt - Verletzter Häftling im Verdacht

Ein Häftling soll seine Zelle in der JVA in Würzburg angezündet haben. Der junge Mann wird schwer verletzt. Was trieb ihn zu der Tat?

Ein 22 Jahre alter Gefangener steht im Verdacht, das Feuer in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Würzburg gelegt zu haben. Der junge Mann wurde bei dem Brand schwer verletzt. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge soll er am Mittwochabend seine Matratze vorsätzlich mit einem Feuerzeug angezündet haben. „Das hierzu verwendete Feuerzeug durfte er besitzen“, hieß es von der Polizei. Weitere Details dazu konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun gegen den 22-Jährigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Im Fokus stehen dabei auch die Hintergründe der Tat. Der Gefangene war am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen und ist laut Polizei weiterhin nicht vernehmungsfähig. Fünf Justizmitarbeiter erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzung im niedrigen fünfstelligen Bereich.

