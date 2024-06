Zeitgleicher Stromausfall in mehreren Balkan-Ländern: Was der Adria-Blackout für Bayern bedeutet

Sonne, Strand und Stromausfall: Mitten in der Urlaubssaison ist es in gleich mehreren Ländern entlang der Adria zu einem großflächigen Blackout gekommen. Was das für den Freistaat bedeutet.









Zur Mittagszeit gingen am Freitag vergangener Woche die Netze in Teilen Kroatiens, Albaniens, Serbiens, Montenegros sowie Bosnien und Herzegowinas in die Knie. Das bayerische Wirtschaftsministerium und auch die Bundesnetzagentur erwarten in der Folge aber keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit im Freistaat.



Wie der staatliche kroatische TV-Sender HRT berichtete, war gegen 12.20 Uhr auch der beliebte Urlaubsort Dubrovnik von dem Stromausfall betroffen, der etwa eine Stunde lang anhielt. Weil in Split auch Ampeln nicht mehr mit Strom versorgt wurden, kam es in der kroatischen Küstenstadt zu einem regelrechten Verkehrschaos, ähnliche Berichte kommen aus Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Fast ganz ohne Strom blieb Montenegro: In der Hauptstadt Podgorica fiel zeitweise sogar die Wasserversorgung deswegen aus.





Mögliche Ursache: Ein Feuer und zu viele Klimaanlagen





Auslöser des Stromausfalls könnte ein Brand in einem montenegrinischen Umspannwerk an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina gewesen sein, erklärte der dortige Netzbetreiber CGES. Das Stromnetz auf dem Balkan ist wie das in ganz Europa eng verknüpft, sodass Störungen weitreichende Folgen nach sich ziehen können. Die deutsche Bundesnetzagentur kündigte gegenüber der Mediengruppe Bayern an, eine genaue Untersuchung des Vorfalls durch den Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (entso-e) laufe bereits. Ursache für den Vorfall könnten unter anderem aber auch massenhaft laufende Klimaanlagen sein – in der Region herrscht aktuell eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. „Soweit bisher bekannt ist, trug neben dem hohen Stromverbrauch, insbesondere durch Klimaanlagen, wohl auch ein übermäßiger überregionaler Stromhandel zum Ausfall bei“, teilt die Gesellschaft für Krisenvorsorge mit Sitz in Österreich dazu mit.



Deren Präsident Herbert Saurugg beobachtet den europäischen Strommarkt bereits seit Jahrzehnten. Er hält den Vorfall für außergewöhnlich. „Am Freitag erlebten wir den bisher erst dritten Blackout im europäischen Verbundsystem Zentraleuropa. Der erste ereignete sich am Ostermontag 1976, als Teile Süddeutschlands, Österreichs und der Schweiz betroffen waren. Der zweite Blackout ereignete sich am 28. September 2003, als ganz Italien für bis zu 18 Stunden ohne Strom war.“



Nur weil der Stromausfall auf dem Balkan zügig behoben werden konnte, sieht Saurugg aber keinen Anlass zur Sorglosigkeit. Viele Bürger würden sich im Ernstfall auf die Hilfe anderer verlassen. „Doch bei einem überregionalen Ausfall ist das mehr als unwahrscheinlich, da weder die Kommunikation funktionieren noch genügend Ressourcen zur Verfügung stehen werden, um vielen Menschen helfen zu können.“ Zur allgemeinen Blackoutgefahr in Europa sagt Saurugg: „Für ein Ereignis, das oft als sehr unwahrscheinlich eingestuft wird, war es doch sehr real.“



Und für wie wahrscheinlich halten die Behörden das Szenario eines stunden- oder tagelangen Stromausfalls in Deutschland und Bayern? Die Bundesnetzagentur verweist darauf, dass die Sicherungssysteme im europäischen Übertragungsnetz bei dem Vorfall auf dem Balkan funktioniert und Auswirkungen der Störung regional begrenzt hätten. Deshalb habe es auch keine Probleme bei der Stromversorgung hierzulande gegeben. Ein großflächiger Blackout in Deutschland sei „äußerst unwahrscheinlich“ und die Energieversorgung „sehr sicher“.





Staatsregierung fordert neue Kraftwerke für den Freistaat





Auch das bayerische Wirtschaftsministerium gibt sich gelassen. „Für Bayern ist die Blackoutgefahr gering. Die in Deutschland für die Systemsicherheit zuständigen Übertragungsnetzbetreiber kommen ihrer Aufgabe der vorausschauenden und gewissenhaften Netzbetriebsführung vollständig nach und planen entsprechende Reserven im Netzbetrieb ein“, heißt es auf Anfrage.



Allerdings geht die Stromproduktion im Freistaat seit Jahren kontinuierlich zurück. Im Januar warnte der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft in einer Mitteilung, im Jahr 2023 seien nur noch rund 64 Terawattstunden Strom erzeugt worden – 2012 seien es noch etwa 94 Terawattstunden gewesen. „Bayern ist bei seiner Stromproduktion damit auf das Niveau der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch vor der Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Isar 2 im April 1988 zurückgefallen.“



Das Wirtschaftsministerium in München verweist damit konfrontiert auf den gleichzeitig ebenfalls gesunkenen Stromverbrauch in Bayern und Deutschland hin. Die immer stärker stattfindende Elektrifizierung des Verkehrs und beim Wohnen durch die Wärmewende, die den Strombedarf zwangsläufig in Zukunft erhöhen wird, erwähnt das Ministerium dabei allerdings nicht. Dennoch fordert die Staatsregierung den Bund gegenüber unserer Zeitung zum Handeln auf: „Um das hohe Niveau der Versorgungssicherheit auch perspektivisch zu erhalten, ist es aus Sicht der Bayerischen Staatsregierung unerlässlich, gesicherte Kraftwerksleistung in Deutschland und insbesondere in Bayern zuzubauen. Hier ist der Bund gefordert (...).“