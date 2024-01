Zeichen setzen gegen Rechts: Wo in der Region demnächst protestiert wird

Die bestürzenden correctiv.org-Enthüllungen zum konspirativen Treffen von AfD-Politikern und anderen Rechtsextremen erinnern an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Das betonen die Organisatoren der Demos gegen Rechts. Wer politische und ethnische Säuberungen unseres Landes fordere, trete Verfassung, Freiheit und die Grundrechte mit Füßen, heißt es in zahlreichen Aufrufen. Bundes- und bayernweit sind in diesen Tagen Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, die sich die Demokratie nicht kaputtmachen lassen wollen.









Auch in unserer Region stehen die Zeichen auf Protest. Kommenden Samstag um 15 Uhr lädt „Demokratie leben“ in Deggendorf zur Kundgebung auf den Oberen Stadtplatz. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern. Nach der Kundgebung findet auch eine Gedenkveranstaltung zum Internationalen Gedenken an die Opfer des Holocaust statt.



Ebenfalls am Samstag ruft ein von knapp 60 Gruppierungen aus Stadt und Landkreis Passau, aber auch aus dem Rottal und dem Bayerwald getragenes Bündnis unter Führung der Organisation „Seebrücke“ zur „Demo gegen Rechts“ auf. Bis zu 1000 Teilnehmer werden ab 14 Uhr auf dem Kleinen Exerzierplatz erwartet. Es geht am Inn entlang, wo eine Schweigeminute am Holocaustmahnmal abgehalten werde, und anschließend durch die Fußgängerzone. Die Demonstration endet mit einer Kundgebung am Ludwigsplatz.





Motto: „Nie wieder ist rechts“





In Straubing heißt es auf dem Ludwigsplatz ab 14.30 Uhr „Nie wieder ist rechts“. Veranstalter ist das Bündnis „Wir sind bunt“, ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Straubing und Umgebung. „Nie wieder ist rechts“ ist auch das Motto am Stadtplatz in Regen. „Kein Fußbreit den Faschist*innen“ sagen auch hier zahlreiche unterschiedliche Gruppierungen. Um 14.30 Uhr geht es los.



Ein breites Bündnis lädt in Traunstein zum Protest. Die Demo „Traunstoa hoid zam“ startet um 14 Uhr auf dem Festplatz. Der Demonstrationszug wird sich anschließend auf den Weg zum Stadtplatz machen.