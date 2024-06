Zehnjähriges Kind und Motorradfahrer schwer verletzt

Eine zehnjährige Radfahrerin und ein 23-jähriger Motorradfahrer sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Aschaffenburg schwer verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Kind wollte offenbar in eine Straße einbiegen und missachtete dabei vermutlich die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Der 23-Jährige versuchte noch zu, eine Kollision zu vermeiden, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind sei kurzzeitig in Lebensgefahr gewesen, hieß es von einem Polizeisprecher. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bis der Krankenwagen kam.

