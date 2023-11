Zehn verletzte Kinder bei Schulbusunfall in Mittelfranken

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Montagmorgen in Mittelfranken etwa zehn Kinder verletzt worden. Warum der Bus bei Cadolzburg im Landkreis Fürth von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die meisten Kinder erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Viele von ihnen wurden laut Polizei vor Ort betreut und sollten später in einen Ersatzbus umsteigen. Der Bus war in Richtung Langenzenn unterwegs und hatte nach bisherigen Informationen Schüler im Alter zwischen 11 und 18 Jahren an Bord, die er zu einer Realschule und einem Gymnasium bringen sollte.

