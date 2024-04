Zehn Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Zehn Bewohner sind bei einem Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus verletzt worden. Eine Wohnung im ersten Stock ist nach Angaben der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Die Bewohner der brennenden Wohnung hätten das Haus noch rechtzeitig verlassen können. Die restlichen Hausbewohner mussten zunächst in ihren Wohnungen bleiben, weil das Treppenhaus komplett verraucht war. Sanitäter brachten vier Hausbewohner mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sechs weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die ausgebrannte Wohnung ist unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

