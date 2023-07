Zehn Jahre Triple - Bayern-Boss: «War wie ein Rausch»

Champions League - Triple 2013 - Der damalige Trainer des FC Bayern München Jupp Heynckes steht in der Allianz Arena vor den Pokalen (Champions-League-Pokal, DFL-Supercup-Pokal, Meisterschale und DFB-Pokal). - Foto: Marc Müller/dpa/Archivbild

Der FC Bayern feiert sich und sein Triple von 2013. Jupp Heynckes wird emotional begrüßt. Für den Club von Wunschstürmer Kane läuft der Tag in Bangkok nicht wie geplant.

Jupp Heynckes ist von Stars und Fans bei der Team-Präsentation des FC Bayern München mit großem Beifall empfangen worden. «Er hat die Mannschaft so geformt, dass wir am Ende mit drei Titeln da standen», sagte der damalige Kapitän Philipp Lahm am Sonntag in der Allianz Arena. Heynckes habe «sensationelle Arbeit» geleistet.

Der 78-jährige Heynckes tritt nicht mehr häufig in der Öffentlichkeit auf. Das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Spielern wollte er aber nicht verpassen. «Dass ich hier in unserem Stadion, wo wir unsere größten Triumphe gefeiert haben, meine Mannschaft treffe, ist eine riesige Freude», sagte der frühere Weltklassestürmer am Stadionmikrofon. Zuvor war er mit «Jupp, Jupp, Jupp»-Rufen empfangen worden. «Es ist ein tolles Ereignis, die zehn Jahre sind unheimlich schnell vorübergegangen.»

Die Münchner hatten im Jahr 2013 das erste Triple im deutschen Fußball gefeiert. Ein Jahr vor den drei Trophäen waren sie 2012 noch dreimal Zweiter geworden. «Es war mein erstes Jahr, es war wie ein Rausch. Das Finale dahoam war die Initialzündung. Ein Jahr später gab es den Triumph bei der Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft», sagte der langjährige Finanzvorstand und aktuelle Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Auch die Jahre danach waren vom FC Bayern sehr dominant. Jetzt ist es genau umgekehrt, erst haben wir das CL-Finale in Wembley und im Jahr darauf das Finale dahoam.»

2025 geht es wieder in der Allianz Arena um die Krone in Europas Club-Fußball. Dreesen hätte «hätte zumindest nichts gegen» ein erneutes Triple für den FC Bayern, der das auch im Jahr 2020 und Hansi Flick schaffte.

Für den FC Bayern geht es am Montag auf die Asienreise. Dort kommen die Münchner ihrem Wunschstürmer Harry Kane zumindest örtlich näher. Der Angreifer von Tottenham befindet sich mit seinem Team in Thailand. Dort lief der Sonntag nicht wie für seinen Club geplant. Nach starken Regenfällen wurde das Testspiel gegen Leicester City abgesagt.

