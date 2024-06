Zahlreiche Unwetter-Einsätze in Oberbayern wegen Starkregens

In den Regionen um Rosenheim und Miesbach in Oberbayern hat Starkregen am frühen Montagabend mehrere Straßen überschwemmt und Flüsse weiter ansteigen lassen. Aktuell verzeichne das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zahlreiche Einsätze wegen des Unwetters, sagte ein Sprecher.

Starkregen habe vor allem die Mangfall in Rosenheim, aber auch den Inn bei Wasserburg weiter ansteigen lassen. Ein Ortsteil von Miesbach werde wegen des steigenden Hochwassers evakuiert. „Wir schauen gebannt, wie sich die Lage entwickelt“, sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Regierungsbezirk Oberbayern bis zum Montagabend eine Warnung vor extrem heftigem Starkregen ausgesprochen. Für die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz warnte der DWD für den Abend und die Nacht zu Dienstag zudem vor schwerem Gewitter. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben etwa durch Blitzschlag, herabfallende Äste und große Gegenstände wie etwa Dachziegel, hieß es.

