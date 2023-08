Zahlreiche Einsätze bei Unwettern im fränkischen Raum

Gewitter - Eine Wippe auf einem Spielplatz steht im Wasser. - Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Heftige Regenfälle in Franken haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend und in der Nacht in Atem gehalten. Überflutete Keller, überschwemmte Straßen und angehobene Gullydeckel hätten in Mittelfranken zu zahlreichen Einsätzen geführt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht.

Auch seien unter anderem Gasleitungen beschädigt worden und eine Vielzahl von Bäumen auf fahrende und parkende Autos gestürzt. Verletzte habe es zunächst keine gegeben.

In Oberfranken hätten umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller ebenfalls zu Einsätzen geführt, sagte ein Sprecher der dortigen Feuerwehr.

Am Donnerstagabend war die Innenstadt von Nürnberg zu weiten Teilen unter Wasser gesetzt. Auch Keller, Tiefgaragen und Unterführungen liefen voll. Die Feuerwehr wurde zu Hunderten Einsätzen gerufen.

