Zahl der Kita-Plätze in Bayern weiter gestiegen

Garderobe in Kita - Die Zahl der Kita-Plätze in Bayern steigt seit 2015 kontinuierlich. - Foto: Armin Weigel/dpa

Die Zahl der Kita-Plätze, der betreuten Kinder und des pädagogischen Personals nimmt in Bayern zu. Doch bei der Tagespflege könnte der Ausbau ins Stocken geraten.

Die Zahl der Kita-Plätze in Bayern hat 2024 weiter zugenommen. Fast 751.000 Plätze standen nach Angaben des Landesamts für Statistik am 1. März zur Verfügung und damit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp 654.700 Kinder wurden zu dem Zeitpunkt demnach in einer der mehr als 10.000 bayerischen Kindertageseinrichtungen betreut - eine Zunahme von 1,4 Prozent.

Die Zahl der in öffentlich geförderter Tagespflege betreuten Kinder erhöhte sich laut dem Statistikamt um 0,7 Prozent auf etwa 12.800. Die Zahl der Betreuerinnen und Betreuer in der Tagespflege nahm im selben Zeitraum jedoch um 1,5 Prozent ab. Das pädagogische Personal in den Kitas verzeichnete dagegen einen Zuwachs von 4,4 Prozent.

Bayernweit lag die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen bei 33,2 Prozent, in der Altersgruppe von drei bis unter sechs Jahren besuchten 91,4 Prozent der Kinder eine Kita oder Tagespflegeeinrichtung.

