Zahl der Arbeitslosen in Bayern gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Mai im Vergleich zum April um 3920 auf rund 270.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Mai vorlag.

„Die Frühjahrsbelebung in Bayern ist dieses Jahr weniger deutlich spürbar als in den Vorjahren“, sagte Markus Schmitz, Chef der Regionaldirektion. Dies müsse allerdings kein schlechtes Zeichen sein, da immer mehr Betriebe wegen des Fachkräftemangels ihre Mitarbeitenden auch über den Winter im Unternehmen halten. „Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt im Freistaat also durchaus robust, da die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vormonat weiterhin rückläufig sind.“

