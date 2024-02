Zahl der Arbeitslosen geht im Februar minimal zurück

Arbeitskräfte - Ein Mann arbeitet bei einem Rundgang über die Internationale Handwerksmesse (IHM) an einem Messestand an einem Stromkasten. - Foto: Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar nahezu auf Vormonatsniveau geblieben. 294.150 Menschen waren in dem Monat arbeitslos gemeldet und damit 330 weniger als im Januar, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück. Im Vorjahresvergleich zeigte sich im Februar allerdings ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit um 9,4 Prozent. Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 14. Februar.

