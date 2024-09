XXL-Gemüse: Diese Ernte brachte unsere Leser zum Staunen

Das Sprichwort „Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln“ trifft wohl nicht auf Peter Glazebrook aus Shepton Mallet, England, zu. Er schaffte es 2011, die bisher größte Kartoffel zu ernten. Mit einem Rekordgewicht von 4,98 Kilogramm wurde seine Riesenkartoffel sogar im Guinness-Buch der Rekorde verewigt.



Zum Vergleich: Eine gewöhnliche, mittelgroße Kartoffel wiegt zwischen 100 und 150 Gramm, was die außergewöhnliche Größe von Glazebrooks Ernte umso beeindruckender macht.



In den USA und Großbritannien messen sich Gärtner schon seit vielen Jahren darin, wer den größten Kürbis, die schwerste Tomate oder die längste Zucchini anbauen kann. Dieser Trend hat mittlerweile auch Europa erfasst und findet zunehmend in Deutschland Anklang.





Zucht von XXL-Gemüse auch in Europa immer beliebter



Auch hierzulande versuchen Hobbygärtner mit viel Engagement, ihre Gurken länger und ihre Melonen schwerer zu züchten.



Zahlreiche europäische Gemüse-Enthusiasten haben sich bereits in der „Giant Vegetable Association“ (EGVGA – Europäischer Verband der Riesen-Gemüse-Anbauer) zusammengeschlossen.



Ein bekannter Wettbewerb in Europa findet jedes Jahr im Rahmen der „Harrogate Flower Show“ in Großbritannien statt. Dort präsentieren ambitionierte Gärtner ihre beeindruckenden Riesengemüse in der Hoffnung, den ersten Platz zu gewinnen.



Doch auch unsere Leser haben grüne Daumen. Ob riesige Ochsenherztomaten, gigantische Äpfel oder herzförmige Kartoffeln: Auch bei uns in Bayern kann sich die Ernte sehen lassen!

