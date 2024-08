Wütender Wilmots fordert Regeländerung beim Video-Beweis

Schalke verliert in Nürnberg. Eine Schlüsselszene ist die Gelb-Rote Karte für Ron Schallenberg. Sportdirektor Wilmots ärgert massiv, dass der Video-Assistent da nicht eingreifen darf.

Marc Wilmots hatte einen dicken Hals. Eine aus Schalker Sicht völlig unberechtigte Gelb-Rote Karte für Ron Schallenberg war für den Sportdirektor maßgeblich für das 1:3 (1:0) der Gelsenkirchener in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Und sie veranlasste Wilmots dazu, eindringlich für eine Regeländerung beim Video-Beweis zu werben: „Ich finde es schade, dass der Video-Assistent sich in so einem Fall nicht einschalten darf.“

Was war passiert? Schallenberg sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beim Stand von 1:0 für die bis dahin dominierenden Gäste die zweite Gelbe Karte nach einer Verwarnung wegen Reklamierens wenigen Minuten zuvor. Im Zweikampf mit Nürnbergs ebenfalls schon verwarnten Mittelfeldspieler Caspar Jander hatte Schiedsrichter Nicolas Winter ein Foul des Schalkers gesehen. Es war aber eher umgekehrt.

„Frechheit“ und „Game-Changer“

„Der Nürnberger Spieler gibt Ron einen Kick gegen den Fuß“, schilderte Schalkes Trainer Karel Geraerts die Schlüsselszene. Für ihn war sie „der Game-Changer“. Schalkes Kapitän Kenan Karaman sprach erregt von einer „Frechheit“. Für Wilmots drehte sich „durch die Fehlentscheidung das ganze Spiel“, wie er in den Stadion-Katakomben nach dem Schlusspfiff aufgebracht vor Reportern bemerkte.

„Jeder macht Fehler, auch Schiedsrichter. Das passiert“, sagte der 55-jährige Belgier: „Deshalb wäre es gut gewesen, wenn man ihn in dieser Situation hätte unterstützen dürfen. Häufig wird eingegriffen, um zu überprüfen, ob eine Gelbe Karte nicht vielleicht doch eine Rote Karte ist.“ Wilmots fordert eine seiner Meinung nach sinnvolle Anpassung der Regeln: „In solchen Situationen sollte der Video-Assistent in meinen Augen eingreifen dürfen.“

