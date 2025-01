Würzburg wählt am 4. Mai einen neuen Oberbürgermeister

Der bisherige Würzburger Rathauschef Christian Schuchardt (CDU) wechselt zum Deutschen Städtetag. Nun gibt es einen Termin für die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin.

Die Menschen in Würzburg können am 4. Mai einen neuen Oberbürgermeister wählen. Diesen Termin hat die Regierung von Unterfranken nun festgelegt, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Eine Stichwahl würde am 18. Mai folgen.

Die Wahl wird notwendig, da der bisherige Rathauschef Christian Schuchardt (CDU) als Hauptgeschäftsführer zum Deutschen Städtetag wechselt. Seine Amtszeit endet zum 30. Juni.

Schuchardt ist gebürtiger Frankfurter und war in Hessen bei der CDU in die Kommunalpolitik eingestiegen. Als er 2014 zum Würzburger Oberbürgermeister gewählt wurde, war er der erste CDU-Politiker in Bayern in dieser Position.

Für seine Nachfolge gibt es bereits mehrere Bewerber. Für die CSU soll die Würzburger Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg antreten. Die Grünen haben sich für Martin Heilig ausgesprochen, derzeit ebenfalls Bürgermeister der unterfränkischen Stadt.

