Würzburg Baskets planen Start in Champions League

Würzburg überzeugt in dem Spieljahr und stürmt bis ins Bundesliga-Halbfinale. Der Lohn: Nächste Saison soll im Europacup angetreten werden.

Die Würzburg Baskets planen in der neuen Spielzeit die Teilnahme an der Champions League. Der Bundesliga-Halbfinalist reichte seine Bewerbungsunterlagen beim Verband Fiba Europe ein, wie die Unterfranken am Freitag mitteilten. Das Abschneiden in dieser Spielzeit bedeutet die sportliche Qualifikation für den Europacup. Das Direktorium des Verbandes muss das Teilnehmerfeld in der nächsten Woche noch offiziell bestätigen. Für Würzburg wäre dies die erste Teilnahme an der Champions League und der vierte Europacup-Einsatz.

