Würde Aiwanger auch als einfacher Abgeordneter nach Berlin gehen?

Den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zieht es bekanntlich in den Bundestag. Ob sie dort allerdings als Teil einer Regierungskoalition gebraucht würden, wie es Aiwanger erhofft, ist freilich offen. Weshalb sich einige politisch Interessierte die Frage stellen, ob Aiwanger wohl tatsächlich seinen Platz am Münchner Kabinettstisch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wo er immerhin Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister ist, räumen würde, um dann in Berlin als einfacher Abgeordneter Dienst zu tun?