Wück ernennt neue DFB-Kapitänin: Gwinn folgt auf Popp

Vor den Nations-League-Spielen in den Niederlanden und gegen Österreich klärt Bundestrainer Christian Wück die Frage nach der Kapitänin. Auch die neue Stellvertreterin steht nun fest.

Giulia Gwinn führt künftig die deutschen Fußballerinnen als Kapitänin an. Das gab Bundestrainer Christian Wück nach dem Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main bekannt. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin des FC Bayern folgt damit auf Wolfsburgs zurückgetretene Stürmerin Alexandra Popp. Als Vertreterin benannte Wück Defensiv-Allrounderin Janina Minge (25) vom VfL Wolfsburg.

Ihre Premiere als neue Kapitänin dürfte Gwinn bereits am Freitag (20.45 Uhr/ARD) feiern, wenn für die deutsche Elf das erste Pflichtspiel unter dem neuen Bundestrainer ansteht. In Breda trifft das Wück-Team zum Nations-League-Auftakt auf die Niederländerinnen. Am darauffolgenden Dienstag geht es in Nürnberg im selben Wettbewerb gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF).

Die Entscheidung pro Gwinn ist wenig überraschend, sie hatte das DFB-Team zuletzt bereits interimistisch angeführt.

