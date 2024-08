Womöglich Badeunfall: Polizei sucht Mann im See

Polizei - Symbolbild - Die Polizei sucht in einem See im schwäbischen Kissing nach einem vermissten Mann. Vermutlich erreignete sich ein Badeunfall (Symbolbild). - Foto: Friso Gentsch/dpa

Zeugen sehen ein Fahrrad und Kleidung an einem See in Schwaben. Polizei und Einsatzkräfte suchen nach dem unbekannten Besitzer - und gehen von einem Badeunfall aus.

Weil Zeugen ein herrenloses Fahrrad samt Kleidung aufgefallen ist, sucht die Polizei in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) einen See nach einem Vermissten ab. Wie die Polizei mitteilte, ist Genaueres bislang unklar, gesucht würde jedoch ein Mann. Bislang werde von einem Badeunfall ausgegangen.

Der Besitzer der Gegenstände gilt seit Sonntag als vermisst und konnte bislang nicht gefunden werden. Seither suchte die Polizei in und um den See mit zwei Hubschraubern und Drohnen nach dem Mann, unterstützt von der Wasserwacht mit Booten und Tauchern.

