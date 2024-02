Wolkiges Wochenende in Bayern: Auch Regen möglich

Ein bewölktes Wochenende steht in Bayern bevor, in Teilen ist auch etwas Regen möglich. Zusätzlich warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vor Sturmböen auf hohen Alpengipfeln und vor Windböen in den Föhntälern. Vielerorts sei es regnerisch.

Auch für den Freitag erwartete der DWD bei Höchstwerten von zwölf Grad längere Zeit Regen. Oberhalb von 800 Metern könne es auch schneien. Die beste Chance auf etwas Sonne haben die Menschen in Westfranken. Der Samstag zeigt sich dann wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf ziehen von Westen aus einzelne Schauer auf. Die Temperaturen sinken dabei auf Höchstwerte von bis zu zehn Grad.

Der Sonntag startet zunächst sonnig, dann soll es aber immer wolkiger werden. Abends wird in Franken auch Regen erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240222-99-77948/2