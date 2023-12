Wolken und Schauer im Norden, Sonne im Süden

Mit schwachem Regen feiern die Bayern der Vorhersage nach in das neue Jahr hinein. Der Neujahrstag zeigt sich dann zweigeteilt: Nördlich der Donau werden am Montag viele Wolken und einzelne Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Süden sieht es freundlicher aus: Viel Sonne und meist trockenes Wetter werden vorhergesagt. Die Temperaturen liegen bei vier bis zehn Grad. Oberhalb von 800 Metern kann es schneien.

Der Dienstag soll dann überwiegend regnerisch sein - die meiste Chance auf etwas Sonne gibt es am östlichen Alpenrand. Gebietsweise müssen sich die Menschen auf starke Böen einstellen. Auch am Mittwoch wird es mit vereinzelten Schauern noch ungemütlich. Darüber hinaus soll es bei milden sechs bis zwölf Grad meist stark bewölkt sein.

