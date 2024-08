Wolken und Gewitter - Woche startet freundlicher

Trübes Regenwetter bringt der letzte Tag der Woche - für manche Regierungsbezirke auch mit Gewitterwarnungen. Doch die Woche soll freundlicher beginnen.

Wolken, Schauer und Gewitter: Nur selten wird sich die Sonne am letzten Tag der Woche zeigen. Stattdessen müssen sich die Menschen in Bayern auf langanhaltenden Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte vor allem für die Alpen und das Alpenvorland Dauerregen voraus, im Rest Bayerns soll es ebenfalls stark bewölkt bleiben und viel regnen.

DWD warnt vor schwerem Gewitter in zwei Regierungsbezirken

Untertags kann es laut DWD zu Gewittern mit Starkregen um die 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen. Stellenweise sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern möglich. Für den Vormittag warnte der DWD zwischenzeitlich vor schwerem Gewitter in Schwaben und Oberbayern.

Der Start in die neue Woche soll in Teilen Bayerns freundlicher werden: In Franken wechseln sich Sonne und Wolken ab, in der Oberpfalz bleibt es meist trocken, aber bewölkt. In Südbayern hingegen halten die Regenschauer bis zum Nachmittag an. Die Höchstwerte reichen von 20 bis 25 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240818-930-206127/1