Wolf in der Hohen Rhön abgeschossen

In der Hohen Rhön ist ein Wolf abgeschossen worden.

Seit Wochen hat eine Wölfin Herdentiere in der Hohen Rhön angegriffen. Nach sechs toten Schafen wurde nun eine Wölfin getötet. Handelt es sich um das gesuchte Tier?

Im äußersten Nordwesten Bayerns ist nach dem Fund mehrerer toter Schafe ein Wolf erschossen worden. Die Regierung von Unterfranken hat nach eigenen Angaben Anfang August eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Tötung des Wolfes erteilt. Das weibliche Tier wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hohen Rhön erlegt.

Der Ausnahmebescheid wurde erlassen, weil es im Zeitraum vom 3. Juni bis 25. Juli zu einer Reihe „von Übergriffen auf durch mit Herdenschutzmaßnahmen gesicherte Weidetiere“ gekommen war. Mittels Genanalyse konnten diese Übergriffe der Wölfin GW3092f zugeordnet werden. „Eine Vielzahl weiterer Rissereignisse seit dem 2. August 2023 sind ebenfalls auf diese Wölfin zurückzuführen.“

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Hohen Rhön sechs Schafe getötet und vier verletzt, wie die unterfränkische Regierung weiter mitteilte. Auch hier konnte ein Wolfsangriff nicht ausgeschlossen werden, deshalb wurde die Wölfin in der darauffolgenden Nacht erlegt. Ob es sich beim getöteten Tier um GW3092f handelt, könne erst kommende Woche beantwortet werden.

