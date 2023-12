Ein 85-Jähriger ist bei einem Wohnzimmerbrand in Allershausen (Landkreis Freising) gestorben. Einsatzkräfte konnten bei dem Feuer an Heiligabend nur noch den Tod des allein lebenden Senior feststellen, heißt es in einer Mitteilung von Montag. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

