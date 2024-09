Die Bauminister der Länder kommen in die Region: Am Donnerstag und Freitag findet auf Einladung von Bayerns Ressortchef Christian Bernreiter die Bauministerkonferenz in Passau statt. Im Vorfeld spricht der CSU-Politiker im Interview mit der Mediengruppe Bayern über den Wohnungsmangel und den Zustand der Verkehrsinfrastruktur.